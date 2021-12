Patrizia Pellegrino | “Ho cominciato a perdere sangue e ho scoperto il tumore al rene” Il racconto a Verissimo

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un’intervista molto intensa quella che, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha rilasciato a Silvia Toffanin nel salotto di. Il, doloroso, della perdita di un figlio: “Riccardo è nato un mese prima, aveva uno dei polmoni che non era pronto ed è poi venuto a mancare qualche giorno dopo, mentre era in ospedale”. Pellegrini decise allora di adottare un bambino, Gregory, e poi sono arrivati i suoi figli Tommy e Arianna. Proprio quando era incinta della bambina, la conduttrice si trovò ad affrontare un altro momento duro: “Mia madre mi vide gonfia e andammo a fare un’ecografia: la bimba era affetta da una grave e rara malattia genetica. Oggi è il suo compleanno, ha fatto 23 anni, una ragazza molto intelligente e curiosa, che mi mette molto alla prova”. E i momenti dolorosi non sono ...

Salute. Carolina Marconi: 'Per 5 anni farò una cura ormonale, ma sogno ancora di diventare mamma'. 'Forse tra un paio di anni potrò interrompere la cura per provare ad avere un bambino', afferma la mo ...