Patrizia Pellegrino | confessione struggente in diretta | dolore sempre vivo

(Di domenica 12 dicembre 2021), dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2021, si racconta condividendo con il pubblico unnon è riuscita a raccontarsi nella casa del Grande Fratello Vip 2021 come avrebbe voluto. Entrata poche settimane fa, ha perso la sfida al televoto con le sorelle Jessica e Lulù Selassiè. Eliminata dal L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ha dichiarato: "Abbiamo scoperto che il mio rene sinistro aveva un tumore, però circoscritto". Argomenti trattati: gli altri suoi figli: la ...Le parole su Silvia Toffanin Proprio in questo weekend sabato 11 e domenica 12 dicembre, gli ospiti sono stati tanti a partire da Gerry Scotti a finire a finire a, Elettra ...Patrizia Pellegrino ammette: "È stato difficile lo stesso, ma ho incontrato un angelo, il professore che mi ha operato, è stato come avere vicino mio padre".Patrizia Pellegrino ha poi rivelato il modo in cui ha scoperto di avere un tumore al rene: “All’improvviso mi sono accorta che sanguinavo Patrizia Pellegrino si racconta a Verissimo: “Mi ha punito”. “ ...