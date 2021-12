Patrick Zaki ospite a Che tempo che fa: "Mi sento bolognese, vorrei incontrare Liliana Segre" (Di domenica 12 dicembre 2021) Patrick Zaki, da poco tornato libero dopo una lunga prigionia in Egitto, sarà ospite di Che tempo che fa su Ra Tre. Ad annunciarlo sui suoi profili social il conduttore Fabio Fazio: “Siamo davvero emozionati di poter annunciare che Patrick Zaki questa sera sarà a Che tempo che fa”, scrive. “E’ grazie a tutti voi se sono a casa”. Ha detto un commosso Zaki. “Adesso sto proprio bene - ha aggiunto -, sto cercando di capire che mi è successo ma mi sembra di essere un sogno, grazie a quello che tutti voi e il vostro programma ha fatto per me”. Zaki ha aggiunto: “vorrei completare i miei studi a Bologna, io me sento bolognese e voglio andare allo stadio a vedere il Bologna prima ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 dicembre 2021), da poco tornato libero dopo una lunga prigionia in Egitto, saràdi Cheche fa su Ra Tre. Ad annunciarlo sui suoi profili social il conduttore Fabio Fazio: “Siamo davvero emozionati di poter annunciare chequesta sera sarà a Cheche fa”, scrive. “E’ grazie a tutti voi se sono a casa”. Ha detto un commosso. “Adesso sto proprio bene - ha aggiunto -, sto cercando di capire che mi è successo ma mi sembra di essere un sogno, grazie a quello che tutti voi e il vostro programma ha fatto per me”.ha aggiunto: “completare i miei studi a Bologna, io mee voglio andare allo stadio a vedere il Bologna prima ...

