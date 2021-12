Patrick Zaki, dove è nato il ragazzo scarcerato in Egitto (Di domenica 12 dicembre 2021) Patrick Zaki studia all'Università di Bologna ma è originario dell'Egitto: ecco dove è nato il ragazzo scarcerato in questi giorni. Patrick George Zaki studia all'Università di Bologna ma è nato il 16 giugno 1991 a Mansura, in Egitto: nell'ateneo felsineo, prima di essere arrestato, il giovane stava facendo il Master in studi sulla parità di genere Gemma dell'Alma Mater di Bologna. Patrick Zaki arriva nel nostro paese da Mansura, una città che si trova nella regione del delta del Nilo. La cittadina, che è a circa 120 km dal Cairo, è il capoluogo del governatorato di Dakahliyya. Nel suo paese natale Patrick è un attivista, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 12 dicembre 2021)studia all'Università di Bologna ma è originario dell': eccoilin questi giorni.Georgestudia all'Università di Bologna ma èil 16 giugno 1991 a Mansura, in: nell'ateneo felsineo, prima di essere arrestato, il giovane stava facendo il Master in studi sulla parità di genere Gemma dell'Alma Mater di Bologna.arriva nel nostro paese da Mansura, una città che si trova nella regione del delta del Nilo. La cittadina, che è a circa 120 km dal Cairo, è il capoluogo del goverrato di Dakahliyya. Nel suo paese nataleè un attivista, ...

