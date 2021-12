Patente di guida | la stangata milioni di automobilisti | cambia tutto Occhio alla data

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 13 dicembre 2021)e nuovo codice della strada,l’esame di teoria per moto e auto. Meno domande, meno tempo a disposizione, diminuisce anche il margine di errore. Lo stabilisce il decreto 27 ottobre 2021, pubblicato il 10 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale. Entro l’8 gennaio un decreto dirigenziale ci farà sapere quando le nuove regole diventeranno operative. CosaTrenta domande invece di quaranta; venti minuti per risolvere i quiz e non più mezz’ora. Massimo tre errori e non più quattro. Insomma una semplificazione. L’Asaps di Giordano Biserni pubblica lo schema. E Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona, non nasconde la sua preoccupazione. A novembre i suoi uomini hanno sorpreso un esaminando che pur di passare i test con i suggerimenti giusti è finito al pronto soccorso perché non riusciva più a ...