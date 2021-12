Para taekwondo | Antonino Bossolo è medaglia d’argento iridata!

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ottime notizie giungono da Istanbul, in Turchia: ai Mondiali dicentra la, nella categoria -63 kg maschile,, il quale si è fermato soltanto in finale, battuto per 8-18 dal mongolo Bolor Erdene Ganbat, già incontrato allelimpiadi di Tokyo 2020. Eccellente il cammino dell’azzurro fino all’ultimo atto della rassegna iridata: eliminato agli ottavi di finale l’azero Elimkhan Aze Manafov per 19-3, superato ai quarti il russo Daniil Sidorov per 6-3 ed infine battuto in semifinale il turco Mahmut Bozteke per 8-5. Foto: comunicato stampa FITA