Papa Francesco | la notizia sta facendo il giro del mondo | “Un grande dolore”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 13 dicembre 2021), che il prossimo 17 dicembre compirà 85 anni, tiene dritta la barra della Chiesa che lui ha orientato, come non mai prima, al servizio dei poveri e di chi non ha voce nella società dei consumi. Nell’Angelus di oggi ha riassunto due punti complementari: l’aspetto religioso del Natale che viene e alcune emergenze sociali che lo preoccupano. In qualche modo ha esemplificato la società più giusta e umana, non più egoista per la quale due giorni or sono aveva impegnato i giuristi cattolici a operare con più efficacia per la giustizia e la riduzione dello scarto tra ricchi e poveri. C’è una continuità tra gli impegni richiesti ai giuristi cattolici e gli impegni chiesti a tutta la Chiesa specialmente in vista del Natale. Il discorso ai giuristi “Violenze, negligenze, omissioni – si legge nel discorso ai giuristi cattolici - non fanno ...