Panettoni artigianali Roma: ecco i più buoni in città (Di domenica 12 dicembre 2021) Panettoni artigianali Roma: dove comprarli Come ogni Natale che si rispetti è il Panettone a farla da padrone e prendersi quei 15 minuti che gli spettano di diritto, nonostante i consensi pressoché unanimi che anche il più delicato Pandoro ottiene generalmente. Ma la parola d’ordine, quest’anno, è ‘artigianalità‘: materie prime di primissima scelta, lievitazione naturale e attenzione spasmodica alla preparazione. A Roma quale pasticceria si distingue per la qualità, per il gusto e la presentazione di Panettoni fatti a regola d’arte? PASTICCERIA PURO SUD Puro SudVia delle Cave di Pietralata, 56Caffè dell’Orologio, Piazzale Flaminio 34Via Giorgio Baglivi, 4Via della Giuliana 52 www.purosud.com Il Panettone, si sa, è nato nel Nord Italia, ma la cura e la selezione degli ... Leggi su funweek (Di domenica 12 dicembre 2021): dove comprarli Come ogni Natale che si rispetti è il Panettone a farla da padrone e prendersi quei 15 minuti che gli spettano di diritto, nonostante i consensi pressoché unanimi che anche il più delicato Pandoro ottiene generalmente. Ma la parola d’ordine, quest’anno, è ‘tà‘: materie prime di primissima scelta, lievitazione naturale e attenzione spasmodica alla preparazione. Aquale pasticceria si distingue per la qualità, per il gusto e la presentazione difatti a regola d’arte? PASTICCERIA PURO SUD Puro SudVia delle Cave di Pietralata, 56Caffè dell’Orologio, Piazzale Flaminio 34Via Giorgio Baglivi, 4Via della Giuliana 52 www.purosud.com Il Panettone, si sa, è nato nel Nord Italia, ma la cura e la selezione degli ...

Advertising

Cucina_Italiana : #Panettone: classico o creativo, da tombolata o fine pasto, ecco una selezione di cinque specialità artigianali di… - cireshika1 : RT @VanityFairIt: Con fragole, lamponi, more, mirtilli, ribes… Gustosi e di qualità. Ma non pensiate di stare a posto con la coscienza. La… - anastasiamadam : RT @Valsusaoggi: VALSUSA, NELLA NUOVA PASTICCERIA ALTERNINO CESTI E PANETTONI ARTIGIANALI: A VILLAR DORA - Panna975 : RT @Linkiesta: I panettoni creativi più buoni del 2021 Dopo aver assaggiato i migliori della GdO e aver divorato tutte le uvette di quelli… - VanityFairIt : Con fragole, lamponi, more, mirtilli, ribes… Gustosi e di qualità. Ma non pensiate di stare a posto con la coscienz… -