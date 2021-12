Pamela Prati: “Tutti solidali con Roberto Cazzaniga, per me la gogna. Ho pensato al suicidio” (Di domenica 12 dicembre 2021) Ha scritto un libro (Come una carezza, edito da Cairo). Ha pubblicato un disco, Extasy. Così Pamela Prati ha deciso di festeggiare i suoi 63 anni. E in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, la showgirl ha detto la sua sul ‘caso’ di Roberto Cazzaniga, che per 15 anni è stato vittima di una truffa sentimentale online. “La cosa che mi ferisce di più è che intorno a lui si è formato un cordone di solidarietà, quando è successo a me sono stata messa alla gogna“. E ancora: “Non l’ho mai detto prima, ma ho anche pensato di togliermi la vita. La fine di una storia è sempre un trauma, ma scoprire che una persona addirittura non esiste è uno choc psicologico. Quando ho realizzato che era tutta una finzione mi sentivo svenire, mi mancava l’aria. Una violenza psicologica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Ha scritto un libro (Come una carezza, edito da Cairo). Ha pubblicato un disco, Extasy. Cosìha deciso di festeggiare i suoi 63 anni. E in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, la showgirl ha detto la sua sul ‘caso’ di, che per 15 anni è stato vittima di una truffa sentimentale online. “La cosa che mi ferisce di più è che intorno a lui si è formato un cordone di solidarietà, quando è successo a me sono stata messa alla“. E ancora: “Non l’ho mai detto prima, ma ho anchedi togliermi la vita. La fine di una storia è sempre un trauma, ma scoprire che una persona addirittura non esiste è uno choc psicologico. Quando ho realizzato che era tutta una finzione mi sentivo svenire, mi mancava l’aria. Una violenza psicologica ...

