Pamela Prati, dopo il caso Cazzaniga, torna a parlare di Mark Caltagirone: "Ho pensato di togliermi la vita" (Di domenica 12 dicembre 2021) Pamela Prati ritorna sull'affaire Mark Caltagirone, futuro marito della showgirl che si è poi rivelato inesistente. Lo scandalo "Pratiful" è deflagrato investendo Prati, che si lamenta del trattamento che le è stato riservato a differenza di quanto accaduto a Roberto Cazzaniga. Anche il pallavolista è stato vittima di un'identità inventata, con cui avrebbe avuto una relazione per 15 anni e a cui ha elargito a causa del raggiro 700mila euro. Pamela Prati, a 63 anni, torna a ripercorrere la vicenda, confessando che avrebbe pensato a togliersi la vita dopo aver scoperto la verità.

