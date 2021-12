Pallanuoto femminile | Eurolega 2022 | pareggi per Plebiscito Padova ed Orizzonte Catania nell’ultima giornata

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un’ultimaper il turno preliminare didiche aveva ben poco da dire in chiave Italia. I verdetti, infatti, per le tre squadre del Bel Paese, erano già arrivati ieri: ilè stata l’unica compagine a superare il taglio. Oggi dueper le franchigie tricolori: sia le venete che l’Ekipehanno impattato rispettivamente sul 7-7 e sul 9-9. Sconfitta invece la SIS Roma per 12-7 dal Terrassa. Girone E (Sabadell) ore 12:00 FTC Budapest-Dunaujvaros 10-13 ore 14:00 Astralpool Sabadell-CN Matarò 9-10 Girone F (Atene) ore 09:30 Sis Roma-CN Terrassa 7-12 ore 11:15 Olympiacos Piraeus-Ethnikos Piraeus 9-5 Girone G (Budapest) ore 10:00 Dynamo Uralochka-NC ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Coppa Campioni: UVSE Budapest-Ekipe Orizzonte 9-9 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Coppa Campioni: UVSE Budapest-Ekipe Orizzonte 9-9 - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Coppa Campioni: UVSE Budapest-Ekipe Orizzonte 9-9 - napolimagazine : Pallanuoto femminile, Coppa Campioni: UVSE Budapest-Ekipe Orizzonte 9-9 - apetrazzuolo : Pallanuoto femminile, Coppa Campioni: UVSE Budapest-Ekipe Orizzonte 9-9 -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile

...La sana competizione tra le atlete italiane è stata fondamentale per la generazione d'oro... dal colpo di pistola alle vittorie che hanno fatto la storia dellaNel 1999 a 22 anni ...Nel Girone G , in corso a Budapest, L'Ekipe Orizzonte Catania , fortemente rimaneggiato a causa delle numerose assenze per il Covid, viene battuto per 8 - 15 dalle russe della Dynamo Uralochka. L'...Un’ultima giornata per il turno preliminare di Eurolega di pallanuoto femminile che aveva ben poco da dire in chiave Italia. I verdetti, infatti, per le tre squadre del Bel Paese, erano già arrivati ...Una parte del ricavato degli incassi dello spettacolo organizzato domenica prossima, alle 19, al Real Teatro Santa Cecilia sarà devoluto alle famiglie colpite dall'esplosione a Ravanusa. Così ha decis ...