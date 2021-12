Palazzina crollata a Ravanusa | le riprese del disastro dall’alto – Video

(Di domenica 12 dicembre 2021)dopo un’esplosione una, in provincia di Agrigento. Nelle immagini dei vigili del fuoco, le attività di ricerca dei dispersi e ledel luogo della tragedia fatte dai droni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Tragedia a Ravanusa, in provincia di Agrigento: unadopo una forte esplosione, 4 morti accertati e 5 dispersi . Ma il bilancio è destinato a salire. Due donne estratte vive dalle macerie. L'esplosione ha fatto crollare anche altre ...La notizia secondo la quale ci sarebbero stati due minorenni tra le macerie dellaora è stata smentita", ha detto il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo. Al momento c'è una ...La procura indaga per disastro colposo. Carmelo D'Angelo, il sindaco del piccolo Comune nell'Agrigentino: "E' un disastro" ...I vigili del fuoco hanno trovato tra le macerie delle palazzine crollate a Ravanusa un quarto cadavere. Potrebbe trattarsi di una donna. In precedenza erano stati recuperati i cadaveri di due donne e ...