Pagelle Sassuolo Lazio | Berardi ispirato | Zaccagni illude | bocciato Immobile

(Di domenica 12 dicembre 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP:VOTI(4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Chiriches5,5, Ferrari 6 (74? Ayhan 5), Rogerio 6; Frattesi 6, Lopez 6, Traoré 5,5 (74’Henrique SV) ;7,5 (80? Defrel SV), Scamacca 6,5 (80? Boga SV), Raspadori 7. All: Dionisi.(4-3-3): Strakosha 6,5: Hysaj 6 (78? Muriqi SV), Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Marusic 6; Akpa Akpro 6 (71? A. Anderson 6), Cataldi 6 (78? Lucas Leiva SV), Basic 6; Pedro 6,5,5, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22:Lazio Ledei protagonisti del match trae Lazio, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Berardi FLOP: Immobile VOTI(4 - 3 - 3):...A seguire, l'ampio post - partita con, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol! Diretta- Lazio 2 - 1 Unisciti al nostro canale Telegram! 83 Dopo azione convulsa, ci prova dal limite l'...LE PAGELLE AI PROTAGONISTI NEROVERDI DI SASSUOLO-LAZIO 2-1. Andrea CONSIGLI 5,5 Chiamato in causa il rarissime occasioni, co-protagonista del brivido finale con un rinvio errato c ...Le pagelle di Sassuolo-Lazio 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Mapei Stadium vantaggio biancoceleste ...