Pagelle Napoli Empoli 0-1 | Luperto e Vicario insuperabili | stecca Mertens VOTI

(Di domenica 12 dicembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP:: Ospina 6, Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 6, Juan Jesus 6,5, Mario Rui 6, Demme 5,5 (63? Anguissa 6), Zielinski 6 (22? Insigne 6), Lozano 6 (63? Politano 6,5), Ounas 6, Elmas 5,5 (87? Malcuit s.v.),5 (63? Petagna 6).7, Stojanovic 6, Ismajli 6,5,7,5 (81? Viti), Parisi 7, Henderson 6 (64? Haas 6), Stulac 5,5 ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22:Empoli Ledei protagonisti del match trae Empoli, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Luperto, Vicario FLOP: Mertens VOTI: Ospina ...Verona - Atalanta, lee il tabellino Con i tre punti conquistati contro un Verona mai ... Raggiungendo quota 37 la Dea scavalca momentaneamente ile si porta al terzo postoI top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Sassuolo Lazio. Le pagelle dei protagonisti del match tra Sassuolo e Lazio, valido per la 17ª gio ...Le pagelle di Napoli-Empoli 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Maradona tantissime occasioni per i padroni di casa, ma a ...