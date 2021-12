Pagelle Hellas Verona Atalanta | Simeone on fire | Muriel senza luce – VOTI

(Di domenica 12 dicembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Miranchuk,FLOP:, Ilic: Montipò 6; Casale 6.5, Magnani 6.5 (70? Sutalo 6), Ceccherini 6 (81? Cancellieri sv); Faraoni 6.5, Tameze 6, Ilic 5 (60? Veloso 6), Lazovic 5.5; Caprari 6.5, Lasagna 5 (60? Bessa 5.5);7.: Musso 6; Toloi 6.5, Demiral 6.5, Djimsiti 6; Zappacosta 5.5 (46? Hateboer 6), De Roon 6, Koopmeiners 7, Pezzella 6.5 (85? ...

Advertising

CalcioNews24 : Pagelle #HellasVeronaAtalanta: #Simeone on fire, #Muriel senza luce – VOTI - Fantacalciok : Pagelle Venezia – Hellas Verona 3-4, highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Venezia - Hellas Verona 3-4, highlights e voti fantacalcio - infoitsport : Pagelle Venezia Hellas Verona: TOP e FLOP del match - VOTI - BondolaSmarsa : -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Hellas

Calcio News 24

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22:Verona Atalanta Ledei protagonisti del match traVerona e Atalanta, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Miranchuk, Simeone al termine ...... con i nerazzurri a soli cinque punti dalla vetta e l'a cinque dalla zona Europa. La partita,... lee le parole dei protagonisti oltre alla moviola del match.Sulla destra torna Zappacosta e in mezzo al campo fiducia a Koopmeiners. Tudor. ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic; Miranchuck, Mu ...L'Atalanta batte 2-1 in rimonta il Verona e ribadisce la sua candidatura alla lotta scudetto. Veneti in vantaggio con il solito Simeone al 22', pareggio di Miranchuk per l'Atalanta e rete decisiva nel ...