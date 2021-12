Paciolla | il cooperante morto in Colombia | «Onu chiarisca | mio figlio morto sul lavoro»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paciolla cooperante

ilmattino.it

Ha la voce ferma di chi deve ogni giorno trovare tutta la forza del mondo, Anna Motta, la mamma di Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonatiIl Sindacato unitario giornalisti della Campania esporrà uno striscione per chiedere giustizia per Mario, ildelle Nazioni unite ucciso in Colombia nel luglio del 2020. "Da allora nulla si è saputo sulla morte del giornalista napoletano, che, inizialmente, senza alcuna indagine, fu ...C’è un filo che collega le vicende di Patrick Zaki e Giulio Regeni con quella del nostro Mario: ed è il cuore solidale di questi giovani animati da grandi ideali, che girano ...CAMPOBASSO - Nella data in cui si celebra la Giornata mondiale dei diritti umani, si è svolta, presso la Casa della Scuola “E. D’Ovidio” in ...