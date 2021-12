Oroscopo settimana prossima | le anticipazioni di Branko fino al 16 dicembre 2021

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 dicembre 2021) Il Natale è alle porte e l’aria di festa inizia davvero a farsi sentire. Siete curiosi di sapere come andranno le vostre giornatea giovedì 16? Cosa avranno in serbo per voi le stelle in questi magici giorni pre-festivi? A sciogliere ogni vostro dubbio ledell’dial 1616Ariete: L’autunno finisce in modo davvero positivo! Per i single del segno non escludo la possibilità di fare incotri interessanti in vista di un fututo più stabile e solido.Toro: In questo ...