Oroscopo di Barbanera 12 dicembre: ecco come sarà questa domenica

Ariete (21/3 – 20/4) – I buoni rapporti tra Luna e Saturno e la serietà con cui vi siete comportati vi faranno guadagnare punti preziosi anche agli occhi degli altri.

Toro (21/4 – 20/5) – Lieve calo energetico, ma potete approfittare della domenica per dedicarvi al riposo e al relax, del tutto al riparo dallo stress dell'ufficio.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Dinamici e scattanti grazie alla Luna nel propulsivo Ariete, non potete proprio pensare a una giornata in pantofole davanti alla televisione.

Cancro (22/6 – 22/7) – Potreste essere un po' troppo impulsivi e prendere, pur non volendo, un bell'abbaglio, per via della Luna in quadratura con il vostro cielo.

