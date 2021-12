Ora che ha capito cosa può fare il Covid, Kimmich vuole essere vaccinato (Di domenica 12 dicembre 2021) Ora che ha conosciuto da vicino il Covid e si trova a dover fare i conti con le complicanze derivanti dalla malattia, Joshua Kimmich ha cambiato idea sul vaccino. Il centrocampista del Bayern, che tornerà in campo a gennaio dopo che gli sono state riscontrate delle infiltrazioni ai polmoni dopo aver contratto il virus, fa dietrofront sul suo essere no-vax in un’intervista a ZDF, di cui sono stati pubblicati alcuni stralci. Kimmich si rammarica di non aver deciso prima di vaccinarsi. “In generale, è stato difficile per me affrontare le mie paure e preoccupazioni, ecco perché sono stato indeciso per così tanto tempo”. È la prima volta che Kimmich fa un’affermazione del genere, dopo essere stato al centro di ampie polemiche per il suo rifiuto del vaccino. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) Ora che ha conosciuto da vicino ile si trova a doveri conti con le complicanze derivanti dalla malattia, Joshuaha cambiato idea sul vaccino. Il centrocampista del Bayern, che tornerà in campo a gennaio dopo che gli sono state riscontrate delle infiltrazioni ai polmoni dopo aver contratto il virus, fa dietrofront sul suono-vax in un’intervista a ZDF, di cui sono stati pubblicati alcuni stralci.si rammarica di non aver deciso prima di vaccinarsi. “In generale, è stato difficile per me affrontare le mie paure e preoccupazioni, ecco perché sono stato indeciso per così tanto tempo”. È la prima volta chefa un’affermazione del genere, dopostato al centro di ampie polemiche per il suo rifiuto del vaccino. L'articolo ...

