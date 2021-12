OpenDay vaccinale, domenica 19 dicembre a Roma e in tutta la regione: ecco come prenotarsi (Di domenica 12 dicembre 2021) OpenDay. La regione Lazio ha deciso di organizzare un Open Day vaccinale che sarà previsto per il giorno di domenica 19 dicembre, per un ”Natale sicuro” e fuori pericolo. Per poter usufruire del servizio e quindi accedere alle strutture per la somministrazione vaccinale, sarà necessario effettuare una semplice prenotazione online. La regione Lazio è perfettamente in linea con le tempistiche vaccinali e vanta ogni settimana un nuovo record di somministrazioni. Leggi anche: Vaccino Novavax: cos’è, come funziona, effetti collaterali e cosa cambia con Pfizer e Moderna OpenDay a Roma e nel Lazio Sono state, infatti, somministrate nella giornata di ieri oltre 61mila dosi di vaccino anti Covid. Più 10 per cento rispetto alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 dicembre 2021). LaLazio ha deciso di organizzare un Open Dayche sarà previsto per il giorno di19, per un ”Natale sicuro” e fuori pericolo. Per poter usufruire del servizio e quindi accedere alle strutture per la somministrazione, sarà necessario effettuare una semplice prenotazione online. LaLazio è perfettamente in linea con le tempistiche vaccinali e vanta ogni settimana un nuovo record di somministrazioni. Leggi anche: Vaccino Novavax: cos’è,funziona, effetti collaterali e cosa cambia con Pfizer e Modernae nel Lazio Sono state, infatti, somministrate nella giornata di ieri oltre 61mila dosi di vaccino anti Covid. Più 10 per cento rispetto alla ...

Advertising

CorriereCitta : OpenDay vaccinale, domenica 19 dicembre a Roma e in tutta la regione: ecco come prenotarsi - malerba54 : RT @AslViterbo: #Coronavirus, #AslViterbo: “Domenica 28 novembre #openday vaccinale terza dose per gli over 40 al centro della Grotticella… - TerniLife : Vaccini, De Luca (M5S): 'Openday flop, la gestione vaccinale della Regione il miglior spot per i no-vax' -… -