Olimpia Milano-Brescia oggi | orario | canale tv | programma | streaming Serie A basket

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021) Torna in campo l’per l’undicesima giornata diA di. I meneghini, che guidano la classifica ancora imbattuti con un record di 10-0, ospitano la Germaninel derby lombardo di questa domenica 12 dicembre. I meneghini, come detto, non conoscono sconfitta nelle sfide entro i confini nazionali (abbattuta in trasferta l’Happy Casa Brindisi per 53-79, con i pugliesi che sono stati la ‘Bestia nera’ dell’nella passata stagione avendo vinto entrambi i confronti in regular season). Discorso leggermente diverso in Eurolega, dove l’Armani Exchange sta attraversando un momento di difficoltà con quattro sconfitte consecutive dopo aver impressionato notevolmente nelle prime giornate issandosi anche in vetta all graduatoria continentale. La Germani ...