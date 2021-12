Olbia-Fermana, Serie C: probabili formazioni e diretta TV (Di domenica 12 dicembre 2021) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Bruno Nespoli, l’Olbia ospita la Fermana nella gara valida per 18esima giornata del girone B di Serie C. Gara da non sbagliare in ottica salvezza per entrambe le squadre: chi perde infatti rischia di trovarsi invischiato in cattive acque. Ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di Olbia-Fermana. Il momento dell’Olbia L’Olbia si presenta alla sfida con il dodicesimo posto in tasca, grazie ai 20 punti fin qui ottenuti. Un bottino che sarebbe potuto essere più ampio, ma di sicuro da non buttare via, parola del presidente Marino. Il cammino dei bianchi parla di 6 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte e un ultimo periodo un po’ altalenante. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Bruno Nespoli, l’ospita lanella gara valida per 18esima giornata del girone B diC. Gara da non sbagliare in ottica salvezza per entrambe le squadre: chi perde infatti rischia di trovarsi invischiato in cattive acque. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento dell’L’si presenta alla sfida con il dodicesimo posto in tasca, grazie ai 20 punti fin qui ottenuti. Un bottino che sarebbe potuto essere più ampio, ma di sicuro da non buttare via, parola del presidente Marino. Il cammino dei bianchi parla di 6 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte e un ultimo periodo un po’ altalenante. ...

Advertising

vivere_sardegna : Serie C Girone B, l’Olbia attende la Fermana: promozione speciale per l’ingresso al Nespoli - CentotrentunoC : #SerieC ? Il presidente dell' #Olbia Calcio Alessandro Marino fa un bilancio sulla prima parte del campionato dei… - olbiacalcio : Parla il pres @alemarino2011. - GazzettinoL : Serie C 18a giornata Serie C Gir B Olbia-Fermana Carrarese-Cesena Pescara-Pistoiese Lucchese-Grosseto Modena-Gub… - FermanaFC : OLBIA-FERMANA. Ecco le info per acquistare i biglietti -