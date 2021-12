Oggi Napoli-Empoli, Spalletti affronterà l’allenatore che ha consigliato al club toscano: il retroscena (Di domenica 12 dicembre 2021) Nella sua edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena particolare, legato a due allenatori toscani che Oggi si affronteranno per il 17° turno di questa Serie A: parliamo ovviamente di Napoli e di Empoli, quindi di Luciano Spalletti e di Aurelio Andreazzoli. Secondo quanto raccolto dal quotidiano, sarebbe stato il primo a consigliare il secondo al club toscano e al suo presidente Fabrizio Corsi. “E tra l’altro, sempre parlando fra amici, Spalletti ha dato al presidente Corsi il suggerimento sulla scelta dell’allenatore dell’Empoli: Andreazzoli. Quella telefonata è stata confermata da più parti, ma non era una raccomandazione, solo stima“. Ad ogni modo, Spalletti non potrà ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 dicembre 2021) Nella sua edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha svelato unparticolare, legato a due allenatori toscani chesi affronteranno per il 17° turno di questa Serie A: parliamo ovviamente die di, quindi di Lucianoe di Aurelio Andreazzoli. Secondo quanto raccolto dal quotidiano, sarebbe stato il primo a consigliare il secondo ale al suo presidente Fabrizio Corsi. “E tra l’altro, sempre parlando fra amici,ha dato al presidente Corsi il suggerimento sulla scelta deldell’: Andreazzoli. Quella telefonata è stata confermata da più parti, ma non era una raccomandazione, solo stima“. Ad ogni modo,non potrà ...

