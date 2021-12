Obbligo vaccinale dal 15 dicembre, come verranno gestite supplenze del personale ATA sospeso (Di domenica 12 dicembre 2021) Il prossimo 15 dicembre scatta l'Obbligo vaccinale per il personale scolastico, stabilito dal DL n. 172 del 26 novembre 2021, adesso al vaglio del Parlamento per la trasformazione in legge. Da quella data i Dirigenti Scolastici devono avviare la procedura nei confronti del personale che, ad oggi, risulta sprovvisto della vaccinazione (o non ha presentato documenti relativi a guarigione o esenzione). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 12 dicembre 2021) Il prossimo 15scatta l'per ilscolastico, stabilito dal DL n. 172 del 26 novembre 2021, adesso al vaglio del Parlamento per la trasformazione in legge. Da quella data i Dirigenti Scolastici devono avviare la procedura nei confronti delche, ad oggi, risulta sprovvisto della vaccinazione (o non ha presentato documenti relativi a guarigione o esenzione). L'articolo .

