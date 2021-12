Nuovo scandalo per Boris Johnson | c’era anche lui al party di Downing Street in pieno lockdown

(Di domenica 12 dicembre 2021) Nuove accuse contro il primo ministro britannico, al centro di una raffica di polemiche per aver partecipato nel dicembre 2020 a una o più feste natalizie, organizzate dai funzionari ae in aperta violazione delle norme anti-Covid istituite dal governo stesso, mentre il Paese era ina causa della seconda ondata della pandemia di Coronavirus. Secondo quanto riferito dal tabloid britannico Sunday Mirror, il primo ministro britannico avrebbe partecipato il 15 dicembre 2020 a un “quiz” al numero 10 di. I collaboratori di, secondo quanto riferito da alcune fonti al tabloid, avrebbero usato gli uffici del primo ministro per giocare a una sorta di quiz a distanza, a cui ...

Advertising

reportrai3 : Nel nuovo scandalo della juve, sono rimasti coinvolti il presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l'ex… - Clauzinho3 : RT @reportrai3: Nel nuovo scandalo della juve, sono rimasti coinvolti il presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l'ex-diretto… - quicascalasino : RT @PettirossoHood: ?? ++BREAKING NEWS ++ ?? Nuovo scandalo nel biellese. Denunciato un otorinolaringoiatra... - roseflow__ : Pronti per il nuovo scandalo scommesse? - SNazismo : RT @PettirossoHood: ?? ++BREAKING NEWS ++ ?? Nuovo scandalo nel biellese. Denunciato un otorinolaringoiatra... -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo scandalo

La Repubblica

Non fece solo, produsse conseguenze positivamente attive in termini di nuove regole e ... alle porte delmillennio, le scelte che furono in passato di Cosa Nostra con Giovanni Falcone e ...Lodel party di Natale Ma non è la prima accusa che piove sul governo Johnson e sui collaboratori del premier sul mancato rispetto delle norme anti - Covid durante le scorse festività. Già ...Quella sulla festa di Natale è solo l’ultima di una serie di accuse di violazione delle regole e dell’etica da parte di Johnson e di funzionari governativi. Giovedì mattina, infatti, il primo ministro ...Scandalo Barcellona, un ex responsabile del settore giovanile blaugrana è stato accusato di abusi sessuali. Nuovi guai per il club.