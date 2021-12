Nuovo direttore commerciale della SSC Napoli: Tommaso Bianchini (Di domenica 12 dicembre 2021) Nuovo direttore commerciale della SSC Napoli è Tommaso Bianchini, il manager va a sostituire Serena Salvione che è passata alla Roma L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 12 dicembre 2021)SSC, il manager va a sostituire Serena Salvione che è passata alla Roma L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

teatrolafenice : ?? Ci siamo sentiti in dovere di essere vicini a tutto il personale sanitario di nuovo al fronte per noi. Un frammen… - Gaspare1364 : Nuovo appuntamento per Distributor e Ospiti con Roberto Liberio, Direttore Management Prodotto. Si parlerà di salut… - serieAnews_com : #Napoli, preso il nuovo direttore commerciale dalla #Fiorentina #NapoliEmpoli - housewhite1 : #StefanoCollicelliCagol nuovo direttore del Pecci e molto vicino a Bonami, con lui curatore di museo in Cina. Entra… - titty_napoli : RT @Napoli_Report: Dopo il passaggio di Serena Salvione alla #Roma, il #Napoli ha individuato il nuovo direttore commerciale: sarà Tommaso… -