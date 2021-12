Novità sul futuro di Vlahovic | l’attaccante l’avrebbe chiesto al suo procuratore!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 12 dicembre 2021) La Juventus è sempre più intenzionata a virare su Dusanper arricchire il parco attaccanti per l’anno prossimo, così come il serbo è pronto a lasciare Firenze ma non prima di aver riportato il capoluogo toscano in Europa. Tra i due, la volontà anche di chi la Fiorentina la detiene, ovvero Rocco Commisso, il quale dalla cessione del suo gioiello vorrebbe ricavarci almeno 60/70 milioni di euro.Juventus MercatoIl giocatore, dal canto suo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe già fatto sapere al suo procuratore di voler andare in una big d’Europa intenzionata a vincere la Champions. Con o senza questo particolare,era già finito sotto la lente di Bayern, nel caso in cui non si materializzasse Haaland; City, per lo stesso motivo; Dortmund, per sostituire lo stesso norvegese e il club di ...