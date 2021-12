Notte di incendi in Valle Telesina e Caudina: a fuoco due autovetture (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Due autovetture sono andate a fuoco questa Notte a San Salvatore Telesino e a Bonea ma in circostanze diverse. Il conducente di una Opel Astra, mentre era in transito sulla FondoValle Isclero in direzione Puglianello alle ore 2:00 circa, si è accorto che del fumo fuoriusciva dal cofano, ha accostato sul ciglio strada ed ha avvisato subito i Vigili del fuoco di Telese Terme che sono intervenuti per spegnere l’incendio. Sempre nella Notte, ma un’ora più tardi circa, a Bonea in via Vairano, i Vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti, insieme ai Carabinieri di Montesarchio, per domare le fiamme che aveva avvolto una Ypsilon 10 in sosta in quella zona. Per l’auto gravi danni alla parte posteriore ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Duesono andate aquestaa San Salvatore Telesino e a Bonea ma in circostanze diverse. Il conducente di una Opel Astra, mentre era in transito sulla FondoIsclero in direzione Puglianello alle ore 2:00 circa, si è accorto che del fumo fuoriusciva dal cofano, ha accostato sul ciglio strada ed ha avvisato subito i Vigili deldi Telese Terme che sono intervenuti per spegnere l’o. Sempre nella, ma un’ora più tardi circa, a Bonea in via Vairano, i Vigili deldel locale distaccamento sono intervenuti, insieme ai Carabinieri di Montesarchio, per domare le fiamme che aveva avvolto una Ypsilon 10 in sosta in quella zona. Per l’auto gravi danni alla parte posteriore ...

