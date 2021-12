Non solo Verstappen - Hamilton: gli 'spareggi' più intensi negli altri sport (Di domenica 12 dicembre 2021) La storia ha deciso: è Max Verstappen il Campione del Mondo F1 2021. Dopo la battaglia finale del GP Abu Dhabi, il pilota olandese è riuscito a resistere alla rimonta di Lewis Hamilton e, nonostante ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 dicembre 2021) La storia ha deciso: è Maxil Campione del Mondo F1 2021. Dopo la battaglia finale del GP Abu Dhabi, il pilota olandese è riuscito a resistere alla rimonta di Lewise, nonostante ...

Advertising

borghi_claudio : Si preferisce lasciare gente senza cure pur di non venir meno all'ideologia discriminatoria. Dire che 'il vaccino d… - RobertoBurioni : Se questi dati MOLTO preliminari fossero confermati significherebbe che la variante omicron di SARS-CoV-2 è uno dei… - EnricoTurcato : Dopo averlo visto attentamente giocare per 2 stagioni e mezzo, mi permetto umilmente di asserire che un “giocatore”… - InteristaLota : Adesso al di là dello schifo di oggi... Volevo dire al mio amico 'Ferrarista' @gnikMatteo che Sainz ha definitivame… - GabriGiuggiola : RT @f_burla: Il costo da sostenere per l'auto elettrica non è solo l'esagerato prezzo di listino: cosa non è chiaro in quella perdita netta… -