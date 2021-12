“Non è il momento”: Serie A, il tecnico blocca il mercato in diretta tv (Di domenica 12 dicembre 2021) Juric batte Mihajlovc e conquista i tre punti. Il tecnico granata, però, spegne il mercato in entrata del Torino ai microfoni di DAZN. Il Torino di Ivan Juric batte il Bologna e si aggiudica i tre punti. Proprio il tecnico della formazione granata è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ nell’immediato post partita per commentare il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 12 dicembre 2021) Juric batte Mihajlovc e conquista i tre punti. Ilgranata, però, spegne ilin entrata del Torino ai microfoni di DAZN. Il Torino di Ivan Juric batte il Bologna e si aggiudica i tre punti. Proprio ildella formazione granata è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ nell’immediato post partita per commentare il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

GiuseppeConteIT : Il Movimento 5 Stelle è la forza politica che ha voluto fortemente il blocco dei licenziamenti durante la pandemia.… - GiuseppeConteIT : Manca l'ultimo sforzo per rimuovere paletti che in questo momento non servono all'Italia, come il tetto Isee sulle… - RobertoBurioni : Ricevo molte richieste in merito il che mi fa pensare che la cose sulla terza dose non siano chiare. 1) è INDIFFER… - boccininocisl : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra a @Mezzorainpiu:”Non è il momento di esasperare il conflitto. Trasformare i luoghi di #lavoro in campi di b… - ValentinaMia16 : RT @MMaXXprIIme: Si sarebbe fatto vaccinare contro il covid 10 volte in un giorno. L'uomo sarebbe stato pagato dai novax per farsi immunizz… -