No vax, minacce a Draghi su Telegram: "Appuntamento sotto casa sua" (Di domenica 12 dicembre 2021) minacce via Telegram da parte di no vax e no green pass nei confronti del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Ogni sera, ore 21, tutti davanti all'appartamento del Draghino malefico", si legge in un post della chat della galassia no vax 'Basta Dittatura', che pubblica online anche l'indirizzo di casa del premier. Il messaggio è accompagnato da un'immagine dell'abitazione del premier e da un fotomontaggio che ritrae lo stesso Draghi con dei baffetti alla Hitler. Sulla vicenda la Polizia postale e delle comunicazioni sta svolgendo accertamenti. "L'attenzione investigativa su questi ambienti e sulle modalità di diffusione dei messaggi è costante e non è mai venuta meno", dicono all'Adnkronos fonti qualificate della sicurezza. L'articolo proviene da Italia Sera.

