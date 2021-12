New Tennis Torre del Greco Campione d’Italia, Martinez: “Grande gioia in un’atmosfera unica”. Parioli tricolore nel femminile (Di domenica 12 dicembre 2021) Il New Tennis Torre del Greco si laurea Campione d’Italia per la prima volta nella sua storia. Dopo il 2/1 maturato nella prima giornata di gara, la squadra campana ha battuto con il punteggio complessivo di 4/1 il Circolo Tennis Vela Messina nella finale maschile di Serie A1 BMW organizzata da MEF Tennis Events. Scudetto a Torre del Greco – Determinante, sul veloce del Carisport di Cesena, Pedro Martinez: lo spagnolo ha sconfitto in singolare il connazionale Bernabe Zapata con un netto 6-0 6-4, poi nel doppio disputato al fianco di Andrea Pellegrino ha trionfato con lo score di 6-3 6-2. “Ho giocato davvero bene – il commento del numero 60 del mondo -. C’era l’atmosfera delle grandi occasioni: sono consapevole ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Newdelsi laureaper la prima volta nella sua storia. Dopo il 2/1 maturato nella prima giornata di gara, la squadra campana ha battuto con il punteggio complessivo di 4/1 il CircoloVela Messina nella finale maschile di Serie A1 BMW organizzata da MEFEvents. Scudetto adel– Determinante, sul veloce del Carisport di Cesena, Pedro: lo spagnolo ha sconfitto in singolare il connazionale Bernabe Zapata con un netto 6-0 6-4, poi nel doppio disputato al fianco di Andrea Pellegrino ha trionfato con lo score di 6-3 6-2. “Ho giocato davvero bene – il commento del numero 60 del mondo -. C’era l’atmosfera delle grandi occasioni: sono consapevole ...

Advertising

matmosciatti11 : New Tennis Torre del Greco Campione d’Italia, Martinez: “Grande gioia in un’atmosfera unica”. Parioli tricolore nel… - livetennisit : New Tennis Torre del Greco nella storia, vinto la scudetto nella finale di Cesena - MimmoPicardi : Foto appena pubblicata @ New Tennis Poseidon - ottopagine : Tennis, il New Tennis Torre del Greco è campione d'Italia #TorredelGreco - LaTorre1905 : New Tennis Torre del Greco è Campione d’Italia! per ulteriori info clicca qui -