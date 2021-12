Natale da Fabula: mercoledì 15 dicembre arriva Violante Placido (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBellizzi (Sa) – Si erano lasciati a settembre, quando, con una lettera scritta poggiando il foglio sulla spalla del compagno, i giovani creativi ringraziavano la macchina organizzativa del loro amato Festival della scrittura che era tornato ad accendersi dopo un anno di motori spenti per restituire loro nuovamente emozioni e sogni…aria di normalità. E sulla scia di quella fantastica esperienza numero 10+1 il Premio Fabula riprende il filo di tutti i suoi canonici appuntamenti e, dopo due anni di fermo, ripropone anche l’happening Natale da Fabula. L’appuntamento, fissato per mercoledì 15 dicembre presso l’Aula Consiliare Sandro Pertini di Bellizzi, si sdoppierà in due incontri distinti. Alle 17 i creativi saranno i protagonisti del dibattito sul tema “Le idee dei giovani ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBellizzi (Sa) – Si erano lasciati a settembre, quando, con una lettera scritta poggiando il foglio sulla spalla del compagno, i giovani creativi ringraziavano la macchina organizzativa del loro amato Festival della scrittura che era tornato ad accendersi dopo un anno di motori spenti per restituire loro nuovamente emozioni e sogni…aria di normalità. E sulla scia di quella fantastica esperienza numero 10+1 il Premioriprende il filo di tutti i suoi canonici appuntamenti e, dopo due anni di fermo, ripropone anche l’happeningda. L’appuntamento, fissato per15presso l’Aula Consiliare Sandro Pertini di Bellizzi, si sdoppierà in due incontri distinti. Alle 17 i creativi saranno i protagonisti del dibattito sul tema “Le idee dei giovani ...

