Napoli, Spalletti: «Mancata qualità. Zielinski? Paura per il dolore al petto» (Di domenica 12 dicembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato la sconfitta subita contro l'Empoli: le sue dichiarazioni Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato la sconfitta subita contro l'Empoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «Ci è Mancata qualità e lucidità nelle scelte quando li abbiamo chiusi nella loro area di rigore ed è determinato anche dal fatto che molti stanno stringendo i denti. Ci vorrebbe un episodio a favore e invece si va nella direzione opposta, vedi il dover togliere Zielinski perché gli faceva male il petto. Dovevamo portare il discorso del palleggio da parte nostra ma non siamo mai riusciti a chiudere l'Empoli e fargli perdere riferimenti. Abbiamo dovuto faticare e qui vengono fuori le ...

Eurosport_IT : NAPOLI, ALTRO TONFO! ?? Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Spalletti, che perde al 'Maradona': decide… - CalcioNews24 : #Napoli, #Spalletti: «Mancata qualità. #Zielinski? Paura per il dolore al petto» - RadioRadioWeb : La sfida al Milan di domenica può essere quello che ci vuole, per capire, forse in maniera definitiva, quale dovrà… - Ftbnews24 : ?? #Napoli-Empoli, Spalletti: “Episodi non ci hanno aiutato, dovevamo essere più concreti” #Napoli #NapoliEmpoli… - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: Spalletti la prepara male, il #Napoli la gioca peggio: che delusione, e ora c'è il #Milan . #Empoli sorpresa del campionato #… -