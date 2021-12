Napoli, Spalletti: “Contro l’Empoli è mancata la zampata qualitativa” (Di domenica 12 dicembre 2021) Spalletti: “Gara col Milan? E’ una grande opportunità può rimettere a posto le cose, abbiamo una settimana a disposizione per mettere roba nel motore” Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta Contro l’Empoli: “Non siamo stati bravi a esibire qualità quando era il momento di incidere, quando bisognava fare male quando li abbiamo chiusi nella loro area. Molti stringono i denti, ci vorrebbe l’episodio che ti gira a favore e invece va nella direzione opposta, come Zielinski che sei costretto a cambiarlo perchè gli è iniziato a far male il petto e quindi lo togli subito. Dovevamo esser più bravi a far girar palla e invece non siamo mai riusciti a chiudere bene l’Empoli e quindi la partita è rimasta aperta e nel perdurare della ... Leggi su retecalcio (Di domenica 12 dicembre 2021): “Gara col Milan? E’ una grande opportunità può rimettere a posto le cose, abbiamo una settimana a disposizione per mettere roba nel motore” Luciano, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta: “Non siamo stati bravi a esibire qualità quando era il momento di incidere, quando bisognava fare male quando li abbiamo chiusi nella loro area. Molti stringono i denti, ci vorrebbe l’episodio che ti gira a favore e invece va nella direzione opposta, come Zielinski che sei costretto a cambiarlo perchè gli è iniziato a far male il petto e quindi lo togli subito. Dovevamo esser più bravi a far girar palla e invece non siamo mai riusciti a chiudere benee quindi la partita è rimasta aperta e nel perdurare della ...

