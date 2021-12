Napoli scatenato, nel mirino due giovani promesse dell’Empoli: i dettagli (Di domenica 12 dicembre 2021) Oggi Napoli ed Empoli si affrontano al Maradona in una partita che ha molti significati, sia per quelli meramente legati a questioni di classifica e lotta allo scudetto, sia per amarcord e corsi e ricorsi storici tra le due società. Ma gli incroci non finirebbero qui, dato che, secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli sarebbe interessato a due giovani toscani. De Laurentis Napoli Mercato“Nel mirino del Napoli ci sono almeno due giocatori: Samuele Ricci, regista classe 2001, e Mattia Viti, difensore centrale del 2002“. Questo è quanto riporta il quotidiano partenopeo in merito alla questione. Ricci e Viti si stanno mettendo in mostra durante questa prima parte di stagione e perché no, soprattutto per il primo, l’altra metà trascorrerla all’ombra del Vesuvio in un reparto che ... Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Oggied Empoli si affrontano al Maradona in una partita che ha molti significati, sia per quelli meramente legati a questioni di classifica e lotta allo scudetto, sia per amarcord e corsi e ricorsi storici tra le due società. Ma gli incroci non finirebbero qui, dato che, secondo quanto riportato da Il Mattino, ilsarebbe interessato a duetoscani. De LaurentisMercato“Neldelci sono almeno due giocatori: Samuele Ricci, regista classe 2001, e Mattia Viti, difensore centrale del 2002“. Questo è quanto riporta il quotidiano partenopeo in merito alla questione. Ricci e Viti si stanno mettendo in mostra durante questa prima parte di stagione e perché no, soprattutto per il primo, l’altra metà trascorrerla all’ombra del Vesuvio in un reparto che ...

Advertising

CarloRo79403302 : @Max1969Av Anche a me non piace, questo dargli addosso! Sicuramente ha sbagliato quando ha detto, che vorrebbe anda… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSA ULTIM'ORA ARRIVA UNA BOMBA DI MERCATO, UN COLPO GIA' CHIUSO E ALTRI DUE IN ARRIVO. ADL E' SCATENA… - IAMCALCIONAPOL : Pomigliano scatenato sul mercato: sei nuovi arrivi - Salvato95551627 : RT @infoitsalute: Napoli-Leicester: Spalletti scatenato a fine partita – VIDEO - zazoomblog : Napoli-Leicester: Spalletti scatenato a fine partita – VIDEO - #Napoli-Leicester: #Spalletti -