Napoli - Empoli, Spalletti ritrova Anguissa e Insigne: i convocati (Di domenica 12 dicembre 2021) Alle ore 18 il Napoli di Luciano Spalletti ospita al Diego Armando Maradona l'Empoli di Aurelio Andreazzoli nel 17° turno del campionato di Serie A. Gli azzurri, dopo un avvio scintillante - otto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 dicembre 2021) Alle ore 18 ildi Lucianoospita al Diego Armando Maradona l'di Aurelio Andreazzoli nel 17° turno del campionato di Serie A. Gli azzurri, dopo un avvio scintillante - otto ...

