Napoli-Empoli, problemi respiratori per Zielinski: costretto a uscire preoccupato, dentro Insigne (Di domenica 12 dicembre 2021) problemi respiratori per Piotr Zielinski nel corso di Napoli-Empoli e così il centrocampista dei padroni di casa è costretto a uscire dopo venti minuti. Si toccava il petto il polacco, da capire di cosa si tratta nel dettaglio. Quel che è certo è che è andato di corsa negli spogliatoi senza riuscire a resistere e dovendo interrompere la sua presenza sul terreno di gioco. Un po' di preoccupazione in casa partenopea, al suo posto entra Lorenzo Insigne.

