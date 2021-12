Napoli - Empoli in diretta LIVE alle 18 | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di domenica 12 dicembre 2021) Con il pareggio del Milan di ieri sera (1 - 1 contro l'Udinese alla Dacia Arena, ndr), il ha la possibilità di tornare in vetta alla classifica, almeno per due ore - dato che l' Inter giocherà stasera ...

Le formazioni ufficiali di(4 - 2 - 3 - 1) : Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Ounas, Elmas; Mertens. All . Domenichini (Spalletti ..., le probabili formazioni(4 - 2 - 3 - 1): 25. Ospina, 22. Di Lorenzo, 13. Rrahmani, 5. Juan Jesus, 6. Rui; 4. Demme, 20. Zielinski; 21. Politano, 33. Ounas, 7. Elmas; 14. ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha annunciato la formazione per la sfida, da lui molto sentita, contro l’Empoli, sua ex squadra. Il tecnico di Certaldo ha recuperato Anguissa, Insigne e Lozano, ...Con il pareggio del Milan di ieri sera (1-1 contro l'Udinese alla Dacia Arena, ndr), il Napoli ha la possibilità di tornare in vetta alla classifica, almeno per due ore - dato ...