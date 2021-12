Napoli-Empoli 0-1, Zielinski fuori per problemi respiratori: esami negativi (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Napoli ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le condizioni di Eljif Elmas e Piotr Zielinski, entrambi usciti durante il match perso con l’Empoli al Maradona. Per quanto riguarda il polacco, uscito per problemi di tipo respiratorio, gli esami hanno dato esito negativo. Nulla di grave quindi per Zielinski, che probabilmente sarà a disposizione già nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Elmas invece il club partenopeo parla di “trauma contusivo al polpaccio destro”, con le condizioni del giocatore che saranno rivalutate nelle prossime ore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le condizioni di Eljif Elmas e Piotr, entrambi usciti durante il match perso con l’al Maradona. Per quanto riguarda il polacco, uscito perdi tipoo, glihanno dato esito negativo. Nulla di grave quindi per, che probabilmente sarà a disposizione già nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Elmas invece il club partenopeo parla di “trauma contusivo al polpaccio destro”, con le condizioni del giocatore che saranno rivalutate nelle prossime ore. SportFace.

