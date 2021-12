Napoli-Empoli 0-1 seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri al Maradona (Di domenica 12 dicembre 2021) L’Empoli espugna il Maradona e batte il Napoli grazie ad un gol rocambolesco di Cutrone. Assalto finale degli azzurri senza esito. Napoli-Empoli 0-1 L’Empoli non vinceva a Napoli in partite ufficiali dal 2008. Gli azzurri hanno immediatamente perso Zielinski per un problema respiratorio. La squadra di Spalletti incassa la seconda sconfitta consecutiva al Maradona e stecca l’occasione di riprendere il Milan in testa alla classifica. La squadra di Andreazzoli dopo le vittorie esterne contro Juventus, Cagliari, Salernitana e Sassuolo, la matricola terribile di Aurelio Andreazzoli strappa i tre punti anche al “Maradona”. Il Napoli colpisce ... Leggi su napolipiu (Di domenica 12 dicembre 2021) L’espugna ile batte ilgrazie ad un gol rocambolesco di Cutrone. Assalto finale deglisenza esito.0-1 L’non vinceva ain partite ufficiali dal 2008. Glihanno immediatamente perso Zielinski per un problema respiratorio. La squadra di Spalletti incassa laale stecca l’occasione di riprendere il Milan in testa alla classifica. La squadra di Andreazzoli dopo le vittorie esterne contro Juventus, Cagliari, Salernitana e Sassuolo, la matricola terribile di Aurelio Andreazzoli strappa i tre punti anche al “”. Ilcolpisce ...

Advertising

EmpoliCalcio : ???????? ???????? 0-1 #NapoliEmpoli VINCIAMO NOI! VINCIAMO NOI!! VINCIAMO NOI!!! L'Empoli espugna il Maradona, un gol di… - CBSSportsGolazo : Empoli beats Napoli. Sassuolo comes back and beats Lazio. Serie A, where magic happens ??. - OptaPaolo : 30 - Il Napoli ha tentato 30 conclusioni questa sera contro l'Empoli: da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05… - luludisa1969 : RT @RaiSport: ? #SerieA Il #Napoli crolla in casa, l'#Empoli vince 1-0 Ancora una sconfitta per gli uomini di #Spalletti, decide un gol di… - blogsicilia : #notizie #sicilia Empoli espugna Napoli, azzurri scivolano al quarto posto - -