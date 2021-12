Napoli-Empoli 0-1, pagelle / Insigne come Tonino Pettola, l’ultimo Napoli viaggia a un punto a partita (Di domenica 12 dicembre 2021) Le pagelle di Napoli-Empoli 0-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia OSPINA. Più che parare, esce. Esce per rimediare a un paio di corbellerie di Marittiello, esce per chiudere Cutrone al 50’, esce ancora al 77’ da centrale supplente. Disastroso quel passaggio donato al citato Cutrone, peggio ancora i riflessi sulla nuca malefica dello zero a uno. Altro che Ospinik, sembrava un gatto dormiente – 4,5 Il mio taccuino è desolantemente vuoto, tranne che alla voce Ospina: c’è il conto dei rischi che prende e una papera grossa assai – 4 DI LORENZO. Il Napule appare sovente svogliato e supponente – convinto forse di portare a casa i tre punti con il minimo sforzo – e l’Euroappuntato è tra i pochi ad avere il solito piglio stakanovista. Ma la prestazione risente comunque della confusione collettiva: di suo, ci mette ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) Ledi0-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia OSPINA. Più che parare, esce. Esce per rimediare a un paio di corbellerie di Marittiello, esce per chiudere Cutrone al 50’, esce ancora al 77’ da centrale supplente. Disastroso quel passaggio donato al citato Cutrone, peggio ancora i riflessi sulla nuca malefica dello zero a uno. Altro che Ospinik, sembrava un gatto dormiente – 4,5 Il mio taccuino è desolantemente vuoto, tranne che alla voce Ospina: c’è il conto dei rischi che prende e una papera grossa assai – 4 DI LORENZO. Il Napule appare sovente svogliato e supponente – convinto forse di portare a casa i tre punti con il minimo sforzo – e l’Euroappuntato è tra i pochi ad avere il solito piglio stakanovista. Ma la prestazione risente comunque della confusione collettiva: di suo, ci mette ...

