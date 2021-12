Napoli-Empoli 0-1, altra impresa dei toscani: tabellino e highlights (Di domenica 12 dicembre 2021) La squadra di Andreazzoli espugna il Maradona grazie a una rete di Cutrone. Stesso risultato dell’Allianz Stadium Napoli-Empoli, tabellino e highlights Napoli-Empoli, tabellino e highlights Napoli-Empoli, tabellino e highlights – A soli sette giorni dallo scontro diretto a San Siro, il Napoli di Luciano Spalletti non riesce ad approfittare della frenata del Milan al Friuli contro l’Udinese perdendo in casa contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. La formazione toscana è riuscita ancora una volta a colpire una grande, dopo la partita d’esordio con la Juventus. Nella formazione partenopea si fanno invece sentire le assenze, con gli uomini di ... Leggi su ck12 (Di domenica 12 dicembre 2021) La squadra di Andreazzoli espugna il Maradona grazie a una rete di Cutrone. Stesso risultato dell’Allianz Stadium– A soli sette giorni dallo scontro diretto a San Siro, ildi Luciano Spalletti non riesce ad approfittare della frenata del Milan al Friuli contro l’Udinese perdendo in casa contro l’di Aurelio Andreazzoli. La formazione toscana è riuscita ancora una volta a colpire una grande, dopo la partita d’esordio con la Juventus. Nella formazione partenopea si fanno invece sentire le assenze, con gli uomini di ...

EmpoliCalcio : ???????? ???????? 0-1 #NapoliEmpoli VINCIAMO NOI! VINCIAMO NOI!! VINCIAMO NOI!!! L'Empoli espugna il Maradona, un gol di… - CBSSportsGolazo : Empoli beats Napoli. Sassuolo comes back and beats Lazio. Serie A, where magic happens ??. - OptaPaolo : 30 - Il Napoli ha tentato 30 conclusioni questa sera contro l'Empoli: da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05… - luludisa1969 : RT @RaiSport: ? #SerieA Il #Napoli crolla in casa, l'#Empoli vince 1-0 Ancora una sconfitta per gli uomini di #Spalletti, decide un gol di… - blogsicilia : #notizie #sicilia Empoli espugna Napoli, azzurri scivolano al quarto posto - -