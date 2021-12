Napoli Empoli 0-0 LIVE | reti inviolate | squadre negli spogliatoi

(Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 4? Pericolo– Palla in profondità per Bajrami lanciato a rete. Ottima uscita da libero di Ospina ben oltre la sua area di rigore. 6? Tiro– Cross di Stojanovic dalla destra. Cutrone anticipa tutti sul primo palo, ma col piatto mette fuori. 17?in pressione – Ilprova a stanare l’...

sportface2016 : #NapoliEmpoli, problemi respiratori per #Zielinski: costretto a uscire preoccupato, dentro Insigne - sscnapoli : ??? #NapoliEmpoli sarà diretta dall’arbitro Marinelli di Tivoli. ?? #ForzaNapoliSempre - jefsiboro : RT @EmpoliCalcio: ???????? ???????? 0-0 #NapoliEmpoli Il primo tempo tra Napoli e Empoli si chiude sullo 0-0 - petit_404 : Napoli - Empoli ?????? - cici_kelet : Napoli and empoli??? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Empoli

Arrivano altre brutte notizie per Spalletti sul fronte infortuni: nuovo stop durante, ansia in vista del MilanAltra tegola per Spalletti sul fronte infortuni. Duranteil tecnico di Certaldo ha perso al 22esimo minuto del primo tempo Piotr Zielinski. Il ......per Piotr Zielinski che a metà primo tempo ha chiesto il cambio alla panchina delIldeve fare a meno di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco a metà primo tempo contro l'ha ...Intervistato da DAZN prima di Napoli-Empoli, il DS degli azzurri Cristiano Giuntoli ha parlato dell'andamento del Napoli in questa prima parte di campionato, soffermandosi poi sul ...Con il pareggio del Milan di ieri sera (1-1 contro l'Udinese alla Dacia Arena, ndr), il Napoli ha la possibilità di tornare in vetta alla classifica, almeno per due ore - dato ...