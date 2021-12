Napoli: botte al cane, denunciata 82enne per maltrattamenti (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della Stazione di Chiaia, insieme con quelli del Nucleo Radiomobile di Napoli, hanno denunciato per maltrattamenti di animali una 82enne. Grazie alla segnalazione di un attivista per i diritti degli animali che ha filmato e diffuso l’intervento sui social, i militari hanno scoperto che l’anziana aveva più volte picchiato il suo cane bassotto. In diverse occasioni lo aveva lasciato sul balcone di casa, anche sotto la pioggia battente. Il cane è stato sequestrato, visitato da personale veterinario della Asl e poi affidato ad un’associazione di volontari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I carabinieri della Stazione di Chiaia, insieme con quelli del Nucleo Radiomobile di, hanno denunciato perdi animali una. Grazie alla segnalazione di un attivista per i diritti degli animali che ha filmato e diffuso l’intervento sui social, i militari hanno scoperto che l’anziana aveva più volte picchiato il suobassotto. In diverse occasioni lo aveva lasciato sul balcone di casa, anche sotto la pioggia battente. Ilè stato sequestrato, visitato da personale veterinario della Asl e poi affidato ad un’associazione di volontari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

