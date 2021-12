Musica | è morto Garth Dennis | fondatore del gruppo reggae Black Uhuru

(Di domenica 12 dicembre 2021) Londra, 12 dic. – (Adnkronos) – Il musicista giamaicano, uno dei grandi pionieri deldele poi membro dei Wailing Souls, èsabato 11 dicembre all’età di 72 anni a Kingston, capitale della Giamaica. La notizia della scomparsa è stata data dalla ministra della Cultura giamaicana Olivia Grange, esprimendo cordoglio alla famiglia. Le cause del decesso per il momento non sono state rese note. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

