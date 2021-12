Musica a tutto tondo: le tendenze dell'anno (Di domenica 12 dicembre 2021) ll 2021 è stato un anno di rinascita per l’audio. Molti dei nuovi dispositivi hanno puntato non tanto su dimensioni, prezzo e comodità, quanto sulla resa sonora. E il Dolby Atmos ha vinto Leggi su repubblica (Di domenica 12 dicembre 2021) ll 2021 è stato undi rinascita per l’audio. Molti dei nuovi dispositivi hpuntato non tanto su dimensioni, prezzo e comodità, quanto sulla resa sonora. E il Dolby Atmos ha vinto

Ultime Notizie dalla rete : Musica tutto Fumè, il cant(aut)ore delle mancanze, ci porta sul Ring della vita Spero che la mia musica sia per sempre, senza scadenza, che ci sia un percorso lento ma duraturo. ... vorrei un po' meno accessibilità a tutto. Quando nasce Ring e perché lo hai scelto come biglietto ...

Attesa per l'apertura del Palazzo del Fulgor, l'ultimo asse del Fellini Museum ... celebrato, imitato e premiato regista della storia del cinema, nel segno del "nulla si sa, tutto ... le proiezioni dialogheranno tra loro avvolgendo gli spettatori in un gioco di luci e musica dal ...

Tutta la musica di Zerocalcare The Submarine Animali e musica rock Un connubio indissolubile C’era una volta una gatta. Le canzoni di Gino Paoli non sono certo sole a popolare la musica italiana di animali. A questa "music farm" del pop guarda il musicologo e giornalista milanese Ezio Guaitam ...

"Musica alta notte e giorno" Al Varignano sale la polemica e si chiedono provvedimenti Un quartiere in allarme e pronto a fare una raccolta di firme per far valere il diritto alla quiete pubblica e il diritto alla tutela della salute nello scenario covid. E’ quello del Varignano, i cond ...

