Moviola Hellas Verona Atalanta | l’episodio chiave del match

(Di domenica 12 dicembre 2021)arbitraledelvalido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Sacchi.DELCLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Hellas

Calcio News 24

Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 traVerona e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Bentegodi,Verona e Atalanta si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi...... con i nerazzurri a soli cinque punti dalla vetta e l'a cinque dalla zona Europa. La partita,... le pagelle e le parole dei protagonisti oltre alladel match.Sulla destra torna Zappacosta e in mezzo al campo fiducia a Koopmeiners. Tudor. ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic; Miranchuck, Mu ...In attacco inamovibile il solito Zapata, pronto per essere supportato da Pasalic e Ilicic, out per squalifica Malinovskyi, solo panchina per Muriel e Pessina A centrocampo Faraoni e Lazovic giocherann ...