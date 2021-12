Mourinho: «Ho tanta stima di Thiago Motta» (Di domenica 12 dicembre 2021) “La gente pensa che ho conosciuto Thiago nella grande Inter del triplete. In realtà, ho conosciuto Thiago quando ero al Barcellona e mi mandavano ad allenare i ragazzi del Barça. Ovviamente ho tanti bei ricordi di lui. Ed ovviamente è uno dei miei. Tra i miei ex giocatori, che hanno intrapreso questo mestiere duro che è l’allenatore, guardo lui, guardo Stankovic, Chivu, tutti questi che sono diventati allenatori. E a fine settimana mi preoccupo di sapere quello che hanno fatto loro. In questo caso con Thiago è diverso perché siamo avversari. Però ho tanta stima di lui”. Così Josè Mourinho, tecnico della Roma, alla vigilia del posticipio di campionato contro lo Spezia domani all’Olimpico. Leggi su footdata (Di domenica 12 dicembre 2021) “La gente pensa che ho conosciutonella grande Inter del triplete. In realtà, ho conosciutoquando ero al Barcellona e mi mandavano ad allenare i ragazzi del Barça. Ovviamente ho tanti bei ricordi di lui. Ed ovviamente è uno dei miei. Tra i miei ex giocatori, che hanno intrapreso questo mestiere duro che è l’allenatore, guardo lui, guardo Stankovic, Chivu, tutti questi che sono diventati allenatori. E a fine settimana mi preoccupo di sapere quello che hanno fatto loro. In questo caso conè diverso perché siamo avversari. Però hodi lui”. Così Josè, tecnico della Roma, alla vigilia del posticipio di campionato contro lo Spezia domani all’Olimpico.

