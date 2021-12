MotoGP Story | il 2003 e quel Valentino Rossi ' condannato a vincere' - News

(Di domenica 12 dicembre 2021) Mentre la pecora Dolly, emblema della clonazione animale, incappava in un'infezione polmonare che l'avrebbe portata alla morte, andò in scena una delle più grandi riproduzioni nella storia della Honda.

Motosprint.it

Mentre la pecora Dolly, emblema della clonazione animale, incappava in un'infezione polmonare che l'avrebbe portata alla morte, andò in scena una delle più grandi riproduzioni nella storia della Honda.Guarda il video per l'intervista completa!: il 2002 l'alba di una nuova era Guarda ancheStipendi piloti: la Top 6 dei "Paperoni" del 2021Nella prima stagione monopolizzata dalle quattro tempi, e con una griglia ricca di campioni, al consueto dominio Rossi unì la rottura con la matrigna Honda. Il 2003 passò alla storia anche per la trag ...Il 2002 coincise con l’arrivo dell’Euro e delle mille quattro tempi: il primo anno della MotoGP venne dominato dal binomio Rossi-Honda ...